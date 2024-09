Venemaa nõrgestamiseks muutub sanktsioonikaupade tõkestamine Eesti piiril tõhusamaks

Muudatused näevad ette, et edaspidi saab toll ülesandeks menetleda sanktsiooniväärtegusid ja konfiskeerida nii sanktsioonide aluseid kui ka teisi keelatud kaupu Eesti ja Venemaa vahelisel piiril. „Sanktsioonirikkumiste tõhusam ja kiirem menetlus on vajalik selleks, et vähendada Venemaa majanduslikku ja sõjalist võimekust ja võtta kohe piiril sanktsioneeritud kaubad ära,’’ ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.