VIDEO | Piret Hartman: kärped mõjutavad ka Elronit ja Omnivat. Elronilt võidakse kärpida ligi kolm miljonit

Hartmani sõnul oli eelarvet koostada väga keeruline. „Ma arvan, et keegi ei saa öelda, et me jäime sellega rahule, sest meid ootavad ees väga keerulised kärped. Aga teatud teemad, mille puhul oli minu jaoks oluline, et kärpekäärid neid ei puudutaks, said koalitsioonis kokku lepitud. Ma arvan, et jõudsime sellise eelarveni, millega saame edasi elada,“ arvas ta.