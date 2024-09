VIDEO | Trump: Ukraina president on meie riigis ja pillub väikesi vastikuid solvanguid teie lemmikpresidendi, minu pihta

Trump väitis, et Ukraina oleks pidanud tegema Venemaale järeleandmisi, ja kuulutas, et „halvim diil oleks olnud parem kui see, mis meil on praegu“, vahendab Associated Press.

Trump on tihti väitnud, et Venemaa ei oleks Ukrainasse kunagi sisse tunginud, kui tema oleks president olnud ning et tema teeks uuesti presidendiks saades sõjale kohe lõpu. Harva on ta aga sellest nii põhjalikult rääkinud.

Kõigepealt süüdistas Trump aga Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid enda solvamises.

USA-d külastav Zelenskõi ütles ajakirjale The New Yorker, et asepresidendikandidaat JD Vance on liiga radikaalne, kui pakub Ukraina territooriumide loovutamist ja et Trump tegelikult ei tea, kuidas sõda lõpetada, kuigi ta võib mõelda, et teab.

Trump maalis Ukrainast pildi kui riigist, mis on peale Kiievi varemetes, kus on puudu sõduritest ja mis kaotab elanikkonda sõjas surnute ja naaberriikidesse lahkujate näol.

„Iga diil, isegi kõige halvem diil oleks olnud parem kui see, mis meil praegu on. Kui nad oleksid teinud halva diili, oleks olnud palju parem. Nad oleksid natuke ära andnud ja kõik oleksid elanud ja iga hoone oleks ehitatud ja iga torn oleks vananenud veel 2000 aastat,“ ütles Trump. „Mis diili me teha saame? See on purustatud. Inimesed on surnud. Riik on rusudes.“