OTSEPILT JA FOTOD | Kristen Michal teeb riigikogus poliitilise avalduse ja annab üle kärpe-eelarve

Eile toimus sel teemal pressikonverents. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on praeguse valitsuse maksu- ja eelarvepoliitika eelmiste eelarvete vigade parandus. „Meie poleks tahtnud jännata selle eelarve seisuga, aga seda tuli teha,“ sõnas ta, lisades, et langetada tuli palju ebameeldivaid otsuseid.

Ligi sõnul on aga riigieelarve defitsiit väiksem kui prognoositi. Defitsiit on nüüd veidi alla 3%.

Kristen Michal sõnas, et järgmise aasta riigieelarve tulude maht on 17,7 miljardit eurot, kulude maht aga 19,1 miljardit eurot, mis tähendab, et kulud ületavad taaskord tulusid. „Nõnda jätkamine pole jätkusuutlik, mistõttu tuleb ka järgmistel aastatel teha ligi miljardi jagu kärpeid. 1,4 miljardit nelja aasta peale,“ sõnas Michal.