WSJ: Ukraina võiduplaan ei avalda Bideni administratsioonile muljet

Ajaleht Wall Street Journal kirjutab anonüümseks jäänud USA ametnikule viidates, et president Joe Bideni administratsioon on mures, et Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi võiduplaanis puudub põhjalik strateegia ning see ei ole eriti midagi enamat kui ümberpakendatud nõudmine saada rohkem relvi ja kaotada piirangud kaugmaarakettide kasutamisele.