USA ja liitlased kutsusid 21-päevasele relvarahule Liibanoni-Iisraeli piiril

12-liikmeline blokk tegi ettepaneku teha sõjategevuses viivitamatult 21-päevane paus, „et anda ruumi diplomaatiale diplomaatilise kokkuleppe sõlmimise suunas“ ja et sõlmida relvarahu Gaza sektoris, vahendab BBC News.

Ühisavalduses öeldakse, et vaenutegevus on talumatu ja kujutab endast vastuvõetamatut laiema regionaalse eskalatsiooni ohtu, mis ei ole ei Iisraeli ega Liibanoni rahva huvides.

Iisraeli kaitseväe staabiülem Herzi Halevi ütles eile, et ulatuslikud õhurünnakud Hezbollahi vastu võivad sillutada teed „vaenlase territooriumile sisenemiseks“.

Ühisavalduse allkirjastasid USA, Austraalia, Euroopa Liit, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Suurbritannia ja Katar.

USA presidendi Joe Bideni ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni eraldi ühisavalduses öeldakse, et on aeg kokkuleppeks, mis tagaks ohutuse ja julgeoleku, et tsiviilisikud saaksid kodudesse naasta.

Nende sõnul tekitab praegune vaenutegevus palju laiema konflikti ohu ja kahjustab tsiviilisikuid.

„Seetõttu oleme me viimastel päevadel koos tööd teinud ühise üleskutse kallal ajutisele relvarahule, et anda diplomaatiale võimalus edu saavutada ja vältida edasisi eskalatsioone üle piiri,“ öeldakse avalduses.

Biden ütles eile õhtul Valges Majas ajakirjanikele, et on märkimisväärne toetus Euroopast ja araabia riikidelt, ning on tähtis, et sõda ei laieneks.

USA administratsiooni kõrge ametnik ütles BBC-le, et ei Iisrael ega Liibanon ole ettepanekut vastu võtnud. Ametniku sõnul peab USA läbirääkimisi Liibanoni valitsuse, mitte Hezbollahiga. Liibanoni valitsuse ülesandeks jääb suhelda „mitteriiklike osapooltega“.

ÜRO peasekretär António Guterres kutsus viivitamatule relvarahule ja ütles, et „põrgu on valla pääsemas“.

Liibanoni peaminister Najib Mikati ütles, et riik on silmitsi suveräänsuse ja inimõiguste jultunud rikkumisega Iisraeli vaenlase jõhkra tegevuse läbi.

Liibanonis on alates esmaspäevast hukkunud üle 600 inimese. 90 000 inimest on pidanud värskelt kodudest lahkuma lisaks 110 000-le, kes põgenesid juba enne eskalatsiooni, teatas ÜRO. Veel 40 000 elab varjupaikades üle riigi.