Kristina Kallas: riigieelarve üks prioriteete on eestikeelsele haridusele ülemineku reform

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et eelarves jäävad kehtima riigi senised prioriteedid. „Kavandatud reformid viiakse ellu täismahus, kuigi ministeeriumi valitsemisalas tuleb tegevuskulusid ja toetusi vähendada järgmise nelja aasta jooksul kuni 78 miljonit eurot. Me ei kärbi eestikeelsele õppele ülemineku põhitegevusi ega kutsehariduse valdkonda,“ sõnas minister ning lisas, et uuel aastal kasvab kõrghariduse tegevustoetus 13% ning teaduse põhiinstrumentide rahastamine ja õpetajate palk jäävad samale tasemele tänavuse aastaga.

Välisvahenditest korraldatakse keeleõpet toetavaid metoodikakoolitusi, arendatakse keeletehnoloogilisi vahendeid eesti keele kui teise keele õpetamise ja õppimise toetamiseks, hangitakse õppevara. Kokkuhoiu eesmärgil on ülemineku tegevuskavast jäetud välja mõned taristu investeeringud, riigikoolide töötajate eluasemetoetused ja lähtetoetuse kasv, kokku 6,28 miljoni euro ulatuses. Projekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis“ lõpeb, kuna ülemineku tegevuskavas juba on ette nähtud õpilasepõhised eesti keele õppe toetused ja täiendav töötasu Ida-Virumaa haridustöötajatele. Projekti lõpetamine annab kokkuhoidu 2,1 miljonit eurot.

Õpetajate palka ei kärbita, end järgmisel aastal see ei tõuse

Õpetajate tööjõukuludeks on 2025. aasta eelarves ette nähtud 598 miljonit eurot. Õpetaja palga alammäär on 2025. aastal 1820 eurot, millele lisatakse diferentseerimise määr 20%, õpetaja arvestuslik keskmine palk on 2184 eurot. Õpetajate palka 2025. aastal ei kärbita ning jätkatakse koalitsioonilepingus seatud sihil, et õpetajate palk peab aastaks 2027 moodustama 120% Eesti keskmisest palgast.