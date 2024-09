Kultuuriministeerium hoiab järgmisel aastal kokku 13,4 miljonit eurot

Järgmisel aastal kultuuritöötaja alampalk ei tõuse

2025. aasta riigieelarvega pole võimalik tõsta kõrgharidusega kultuuritöötaja riikliku palga alammäära. See tõusis viimati eelmisel aastal. „Järgmisel aastal peetavatel läbirääkimistel on palgatõus päevakorral, vahendid selleks on olemas. Luban, et seisan järgmisel aastal kultuuritöötajate, laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhtide ja treenerite palgatõusu eest,“ lisas Purga.

„Kultuurisektoris on aastaid kostnud hääli, et kultuurkapitali kaudu läheb liiga palju vahendeid uute majade ehitamisse. Minu ettepanek on praegune hasartmängumaksust laekuv 60,6% kultuuriehitistele vähendada 52 %-le, millega suureneb kultuuri- ja spordivaldkonna sisuliste tegevuste toetamise maht. Kõik riigikogus kokku lepitud objektid valmivad. Kultuurkapital on ennast ajas väga hästi tõestanud ning kultuurisektorit tunnetav instrument, mis tagab, et läbi selle liikuvad vahendid jõuavad valdkonda parimal moel,“ selgitas Purga.