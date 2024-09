Putin: Venemaa vastu suunatud rünnakut toetav tuumariik on agressioonis osaleja

Venemaa Julgeolekunõukogu koosolekul arutati tuumarelvade kasutamise tingimusi sätestava doktriini muudatusi. Koosolekul teatas Putin, et dokumendi muudetud versioonis öeldakse, et mittetuumariigi rünnakut Venemaa vastu tuumariigi toetusel käsitletakse nende „ühise rünnakuna Venemaa Föderatsiooni vastu“. Putin ei täpsustanud, kas muudetud dokument näeb sellisele rünnakule ette tuumareaktsiooni, vahendas AP.

Doktriini muutmine järgneb Putini hoiatusele USA-le ja teistele NATO liitlastele. Nimelt ütles ta, et kui Ukrainal lubatakse kasutada Lääne poolt tarnitud kaugmaarelvi Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu, tähendaks see sõda Venemaa ja NATO vahel.

Alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on nii Putin kui ka teised Kremli ametnikud sageli ähvardanud Läänt Venemaa tuumaarsenaliga, lootes, et see heidutab Kiievi liitlasi suurendamast toetust Ukrainale.