Iisraeli armee ülem: sõjavägi valmistub võimalikuks maapealseks sissetungiks Liibanoni

„Te kuulete lennukeid pea kohal, me oleme kogu päeva lööke teinud,“ ütles Halevi vägedele. Ta selgitas, et õhurünnakud on nii sõjaväelaste „võimaliku sisenemise ettevalmistamiseks“ kui ka Hezbollahi võimekuse halvendamiseks.

Halevi ütles sõduritele, et Iisraeli põhjapiirkonnast lahkunute elanike kodudesse tagasi pöördumiseks valmistatakse ette „manöövrit“.

See tähendab, et sisenetakse vaenlase territooriumile ja küladesse, mida Hezbollah on „valmistanud ette suurte sõjaliste eelpostidena, koos maa-aluse infrastruktuuri, peatuspaikade ja stardipunktidega“, ütles ta.

„Teie sisenemine nendesse piirkondadesse jõuga, teie kohtumine Hizbollahi operatiivtöötajatega näitab neile, mida tähendab kohtumine professionaalse, kõrgelt kvalifitseeritud ja lahingukogemusega väega,“ sõnas Halevi.

See oli täna teine ​​kord, kui Iisraeli kõrgeim kindral ütles, et peatselt võib alata maapealne operatsioon. Varasemalt ütles kindralmajor Ori Gordin, et sõjavägi „peab olema manöövriteks täielikult valmis“.

Samuti teatas täna Iisraeli kaitsevägi, et kutsub Hezbollahiga toimuva konflikti tõttu välja kaks reservbrigaadi.