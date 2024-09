TAGATUBA | Eesti polegi Iisraeli ja Palestiina küsimuses oma seisukohta muutnud

Möödunud nädala kolmapäeval algas Eesti välispoliitika suundumuste sisepoliitiline torm. Kõlasid süüdistused, et Eesti on muutnud Palestiina ja Iisraeli küsimustes oma seisukohti. Nimelt toetas Eesti 18. septembril New Yorgis toimunud hääletusel ÜRO peaassamblee resolutsiooni, milles avaldatakse toetust rahvusvahelisele kohtule (ICJ) ja kutsutakse Iisraeli üles lõpetama okupatsioon Palestiina territooriumidel.

„Kindlasti on teatud annus erinevaid Eesti sisepoliitilisi vaateid sellele konkreetsele konfliktile siin mängus. Mulle tundub, et mõnevõrra on tegemist tormiga veeklaasis, sest vähemalt minul ei ole teada, et Eesti hääletamine ei seekord ega ka eelmise Lähis-Ida-teemalise peaassamblee hääletuse puhul oleks tekitanud mingisugust arusaamatust, mõistmatust või nõutust meie liitlastes ja partnerites,“ ütles endine välisminister Sven Mikser eelmisel nädalal „Aktuaalsele kaamerale“, kommenteerides Eesti ÜRO peaassamblee hääletust Palestiina aladel Iisraeli okupatsiooni hukkamõistmise üle.