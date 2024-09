Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eile ÜRO julgeolekunõukogu eriistungil, et Venemaad saab rahule ainult sundida. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Zelenskõi öeldu peale, et Venemaad rahule sundida on võimatu. Ukraina seisukoht sügavaim eksiarvamus, millel on vältimatult „Kiievi režiimi“ jaoks tagajärjed, lisas ta.