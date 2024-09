Reuters: Venemaal on Hiinas salajane sõjadroonide tootmisprogramm

Seitse Hiinas valmistatud näidisdrooni tarniti edasiseks testimiseks Kupoli peakorterisse Venemaale Iževskisse, sealhulgas kaks G3 drooni, selgus kahe dokumendi põhjal, mille Venemaa firma saatis Kupolile suvel. Kahe Euroopa luureallika sõnul on see firma vahendajaks Hiina tarnijatele.

Hiina on võtnud sõjas Ukrainaga neutraalse positsiooni, kuid samaaegselt on riik süvendanud majandussidemeid Moskvaga. Peking on korduvalt eitanud, et Hiina või Hiina ettevõtted on tarninud Venemaale Ukrainas kasutamiseks mõeldud relvi.