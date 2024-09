Pevkur: järgmistel aastatel investeerib Eesti laskemoona kuni veerand kaitse-eelarvest

„Olen tänulik Eesti inimestele, kes on võimaldanud riigikaitsjatele need vahendid meie ühise julgeoleku tugevdamiseks – et siin oleks turvaline elada, peret kasvata või investeerida. Kaitse-eelarve põhifookus saab lähiaastatel olema laskemoonal. Loomulikult on kaitsevägi alati valmis kohe Eesti rahvast ja riiki kaitsma, kuid täienevad moonavarud on siiski vajalikud, muuhulgas selleks, et vastast tema enda territooriumil mõjutada,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

„Meie vastutusrikas ülesanne on pinevat julgeolekuolukorda arvestades jõuliselt riigikaitset edasi arendada ja kaitseväe musklit kasvatada,“ lisas Pevkur. „Oleme tõestanud, et saame sellega hakkama – juba varasemalt plaanides olnud moona osas on juba lepinguid 1,9 mld väärtuses ja jätkame hangete tegemist, et moonalaod võimalikult kiiresti maksimaalselt täis oleksid.“

Eesti investeerib aastail 2025-2028 sõjalisse riigikaitsesse igal aastal vähemalt 3,3% sisemajanduse kogutoodangust. NATO liitlaste võrdluses on Eesti praegu teisel kohal Poola järel ja USA ees. Aastail 2025-2028 on kaitse-eelarve kogumaht 5,6 miljardit eurot, millele valitsus lisas eelarvestrateegia läbirääkimistel veel 1,6 miljardit eurot pika laskeulatusega relvasüsteemidele moona soetuseks 2031. aastani.

„Rohkem kui 50 protsenti kaitse-eelarvest on suunatud hangetesse ehk otseselt kaitsevõime loomisse. Meie eesmärk on, et iga maksumaksja usaldatud euro tugevdaks maksimaalselt Eesti kaitsekilpi nii maal, õhus kui ka merel,“ ütles kaitseminister Pevkur.