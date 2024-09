Tartu Kultuuripealinna raames valminud lühifilmid alustavad rahvusvahelist festivalilevi Soomes ja Portugalis

Portugali suuruselt teises linnas Portos toimuval rahvusvahelisel festivalil Beast linastuvad laupäeval, 28. septembril, eriprogrammis Tartu Docs: Arts of Survival režissöör Carl Olssoni „Maja“, režissöör Eva Kübara „Hilda Ha. Võrgust väljas“ ning Maria Aua „Jõgi ja kass“.

„On kaunilt sümboolne, et Euroopa kultuuripealinna egiidi all valminud lühifilmid linastuvad esimest korda väljaspool kodumaad sisuliselt samal ajal kahes Euroopa piiririigis.

Soomes ja Portugalis. Neid kaht riiki liidab ja lahutab pea 4000 kilomeetrit ehk tegelikult kõik see kultuuride rikkus, mida me Euroopana tunneme ja mille esile tõstmiseks üldse Euroopa Kultuuripealinnade liikumine ellu on kutsutud“, kommenteeris Tartu 2024 Ellujäämise Kunstide dokprogrammi kunstiline juht Kaarel Kuurmaa.