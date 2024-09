RIIGIEELARVE 2025 | Täismahus: loe, milline on riigi rahaline seis ning mida täpsemalt kärpima hakatakse

Riigi kulud kasvavad tänavuse aasta eelarvega võrreldes 618 miljoni euro võrra. Seega on kulude kasv aeglasem kui tulude kasv. Ka on kulude kasv oluliselt tagasihoidlikum kui möödunud aastal, mil need paisusid ligi 1,5 miljardi võrra. 2024. aasta riigieelarvega võrreldes suurenevad enim sotsiaaltoetused (298,53 mln eurot), edasiantavad maksud (239,16 mln eurot) ning muud tegevuskulud (103,71 mln eurot).