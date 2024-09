Ähvardus Slovakkia peaministrile: tundmatu isik saatis Ficole ümbrikus kuuli

Valitsuse pressiosakond kinnitas, et juhtum on edastatud Slovakkia politseijõududele, vahendas Politico.

Ähvardus järgneb mais toimunud atendaadikatsele Fico vastu, mis šokeeris kogu Euroopat ja paljastas, et Slovakkia ühiskond on sügavalt polariseerunud.

Meedia teatel tulistas Ficot 71-aastane mees Juraj Čintula, kes on väljendanud vastumeelsust praeguse valitsuse poliitika suhtes. Mees on hetkel vahi all ja teda ähvardab terrorismisüüdistus ja 25-aastane kuni eluaegne vanglakaristus.