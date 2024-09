Hiina teatas mandritevahelise ballistilise raketi edukast katsetusest

Rahvavabastusarmee raketiväed lasid mulaažlõhkepead kandnud mandritevaheline ballistilise raketi välja täna kell 8.44 Pekingi aja järgi ja see kukkus määratud merepiirkonda Vaikses ookeanis, teatas Hiina kaitseministeerium, lisades, et tegemist oli iga-aastase õppuste plaani rutiinse täitmisega ega olnud suunatud ühegi riigi ega sihtmärgi vastu, vahendab Reuters.

Riiklik uudisteagentuur Xinhua teatas, et Hiina teavitas asjassepuutuvaid riike ette. Raketi trajektoori ega kohta, kuhu see kukkus, ei täpsustatud. Xinhua teatel katsetati relvade ja varustuse töökindlust ning isikkoosseisu väljaõppetaset ning saavutati seatud eesmärk.

Jaapani rannikuvalve ametnik ütles, et Hiinalt saadi esmaspäeval navigatsioonihoiatus „kosmoseprahi“ kohta kolmes tsoonis Lõuna-Hiina merel ja Vaiksel ookeanil Filipiinide Luzoni saarest põhjas ning eile Vaikse ookeani lõunaosa kohta. Ametnik ei kinnitanud, kas see oli seotud raketikatsetusega.

On haruldane, et Hiina laseb kaugmaarakette merele. Tavaliselt eelistab Hiina neid katsetada kõrvalistes provintsides nagu Sise-Mongoolia ja teatamata.

Rahvavabastusarmee raketiväed on saanud ülesande Hiina tuumajõude moderniseerida USA raketitõrjesüsteemide arengu, paremate jälgimisvõimaluste ja tugevnenud liitude tõttu.

Hiina arsenalis on üle 500 kasutusvalmis tuumalõhkepea, millest umbes 350 on mandritevahelistel ballistilistel rakettidel. Pentagoni mulluse hinnangu järgi on Hiinal aastaks 2030 ilmselt tuhat lõhkepead. Rakettide jaoks ehitatakse sadu šahte.