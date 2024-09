Surnud päästjast pole kasu. Kuidas maandada inimelusid päästes tekkivaid riske?

Neid õppetunde jagati hiljuti ka Ukrainas käinud Eesti päästeameti ja päästeliidu delegatsioonile. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütleb, et need on Eesti elanike kaitse jaoks hindamatu väärtusega, sest üks on teooria, teine aga praktika.