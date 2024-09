Kreml: Venemaad on võimatu rahule sundida

„Positsioon, mis põhineb katsel sundida Venemaa rahule, on absoluutselt fataalne viga. Sest Venemaad rahule sundida on võimatu,“ lausus Peskov ajakirjanikele, kommenteerides Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sellekohast avaldust ÜRO julgeolekunõukogu eriistungil, vahendab Interfax.

„Venemaa on rahu pooldaja, aga tingimusel, et tagatakse tema julgeoleku alused ja täidetakse need ülesanded, mis seisavad sõjalise erioperatsiooni ees. Ilma nende eesmärkide täitmiseta ei ole Venemaad sundida võimalik,“ ütles Peskov.