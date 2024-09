Ametist lahkuma sunnitud PTA peadirektor: asi pole juhtimispuudustes, me vajame lisaraha

Kirtsi rääkis Delfile, et ministeerium tõi PTA töös välja ridamisi murekohti. „Tunnistan, et mõned vastasid ka tõele,“ möönis ta. „Aga need ei ole kuidagi seotud juhtimispuudustega, vaid pigem ikkagi struktuursete probleemidega ehk kroonilise rahapuudusega.“