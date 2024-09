VIDEO | Keskkonnaaktivistid värvisid Soome parlamendihoone sambad punaseks

Elokapina on rahvusvahelise liikumise Extinction Rebellion Soome haru, mille eesmärk on võidelda kliimamuutuse ja elurikkuse kadumise vastu ning peatada kuues massilise väljasuremise laine. Eesmärk on juhtuda neile asjadele tähelepanu vaatemänguliste protestidega.

Återställ Våtmarker (Taastage Märgalad) on vastu turbakaevandamisele ja taotleb märgalade taastamist.

Elokapina teatas, et Eduskunta hoone sammastele pritsitud värv on värvitud vette segatud maisijahu.

Politsei teatas, et meeleavaldusest ette ei teatatud. Politsei pidas kohapeal kinni kümme meeleavaldajat, kellest osa viidi politseiautosse. Kinnipidamine kulges rahulikult.

Elokapina nimetas sammaste punaseks värvimist „mõjusaks ajutiseks poliitiliseks kunstiteoseks“, mille eesmärk on tekitada tundeid ja tuua esile, et Soomes on endiselt turbatööstust.

„See toob tugevalt esile selle, et meie maksurahaga toetatakse seda kriisi, mis viib toidupuuduse, magevee lõppemise, ökosüsteemide hävimise, lugematute liikide väljasuremise ja inimkogukondade kokkuvarisemiseni sellistena, nagu me neid praegu tunneme. Uuringute järgi viib see kõik miljardite inimeste surmani sel sajandil,“ teatas Elokapina esindaja Valpuri Nykänen.

Rootsi organisatsiooni esindaja Lioriq Stefanssoni sõnul valiti objektiks meelega Eduskunta hoone.

Organisatsioonide teatel on ka Soome parlamendi liikmed vastutavad selle eest, et kliimamuutuse tõttu peab osa maailma inimestest kodu maha jätma ja osa sureb.