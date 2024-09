Korruptsioonivastase erikomisjoni esimeheks valiti Anastassia Kovalenko-Kõlvart

„Täna on rohkem kui kunagi varem oluline, et riiklikud protsessid oleksid läbipaistvad ja üheselt mõistetavad. Kindlasti saab komisjoni üheks prioriteediks olema Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevus,“ lausus Kovalenko-Kõlvart.

„Keskkonnaagentuur avaldas lõpuks graafiku, mis näitab mastaapset üleraiet juba üle kümne aasta. Tuleb mõista, mille alusel on kujunenud kokkuleppehinnad ning kas RMK tegevust saab lugeda keelatud riigiabi andmiseks või mitte. Kahjuks pole senine tegevus olnud läbipaistev ning küsimusi on õhus rohkem kui vastuseid.“

Kovalenko-Kõlvarti sõnul tuleb lisaks jätkata Rail Baltica ja Nordica teemadel. „Aina enam on ohumärke, et riik võib nende projektidega kanda ebaproportsionaalselt suuri kulusid ja isegi kahjumit, mistõttu tuleb ennetavalt nendel protsessidel silma peal hoida ning tagada läbipaistvus,“ täpsustas Keskerakonna saadik.

Kovalenko-Kõlvart lisas, et samuti tuleb tähelepanu pöörata riigieelarve läbipaistvusele, eriti erinevate MTÜ-de ja osaühingute toetamisele. „Organisatsioonide toetamise kord ei ole ühtne, vaid põhineb mõne ministeeriumi eelistustel. Käesolev viitab omakorda sellele, et tegemist võib olla mõne ministri isikliku sooviga, teisisõnu „katuserahadega“. Et selliseid ohte vältida, peaksid olema välja töötatud kindlad põhimõtted, mille alusel MTÜ-d ja osaühingud ministeeriumitelt lisarahastust saavad,“ selgitas Kovalenko-Kõlvart.