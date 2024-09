Küberkuritegevuse uurija: mida peaksite krüptoviiruse kohta teadma?

Mis on krüptoviirus?

Krüptoviirus on pahavara, mis siseneb teie seadmetesse ja süsteemidesse, krüpteerib teie andmed ning teil ei ole enam neile juurdepääsu. Kõik on „kokku jooksnud“. Küberkurjategijad nõuavad lunaraha, lubades, et pärast selle saamist tagastatakse juurdepääs andmetele. Riskide hajutamiseks küberkurjategijad mitte ainult ei krüpteeri andmeid, vaid samal ajal ka varastavad neid, et ähvardada ohvreid tundliku teabe „lekkega“.

Krüptoviirus pole midagi uut. See on eksisteerinud juba üle kahekümne aasta, ent kui varem olid rünnakud suunatud peamiselt eraisikute vastu e-posti teel, siis nüüd kasutatakse lunavaraviirust suurematelt organisatsioonidelt väljapressimiseks. Enamasti on ründajad rahaliselt motiveeritud ja nende peamine eesmärk on krüpteerida organisatsiooni toimimiseks vajalikud andmed nii, et selle töö täielikult halvata. Enam pole võimalik pääseda ligi failidele, andmebaasidele ega rakendustele, mõnikord jooksevad kõik seadmed kokku. Lunavara on sageli loodud levima kogu võrgus, nii et see võib organisatsiooni töö kiiresti halvata, isegi kui organisatsioonil on väidetavalt varuandmebaasid. Kurjategijad valivad andmete krüpteerimiseks sageli nädalavahetuse või pühadeaja, et organisatsioonid ei saaks kiiresti reageerida, või et reageerimine viibiks. See on kasvav oht, mis põhjustab miljardites dollarites kahjusid erinevatele organisatsioonidele üle kogu maailma, sealhulgas ettevõtetele ja riigiasutustele.