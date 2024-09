USA luurajad hoiatasid, et Trumpi ähvardab mõrvaoht Iraani poolt

USA luureagentuurid olid varem jälile saanud Iraani potentsiaalsele mõrvaplaanile sel suvel. Ametnikud rõhutasid, et ei pea seda ohtu seotuks juulis toimunud tulistamisega, mille tagajärjel sai Trump kõrvakriimustuse. Samuti ei viita miski sellele, et Trumpi Florida golfiraja juures relvaga varitsenud Ryan Routh oleks olnud seotud Iraaniga, vahendab New York Times.

Trumpi kampaania kõneisik Steven Cheung ütles, et oht Iraani poolt oli osa destabiliseerimis- ja kaose külvamise katsetest ning luureametnikud on kindlaks teinud, et need jätkuvad ja koordineeritud rünnakud on viimastel kuudel hoogustunud.

USA rahvusliku luuredirektori büroo kõneisik tunnistas, et Trumpi briifimine leidis aset, aga keeldus vastamast küsimustele ja täpsustamast. Pole selge, kas Trumpile räägiti olemasolevate ohtude uutest detailidest või oli leitud informatsiooni uute plaanide kohta.

Presidendivalimisi mõjutada püüdnud Iraani häkkerid tungisid sisse Trumpi kampaania arvutitesse ja saatsid väljavõtteid saadud dokumentidest president Joe Bideni tollase kampaaniameeskonnaga seotud inimestele. Korrakaitseametnike sõnul neid e-kirju saanud inimesed ei vastanud.

Iraan on püüdnud lisaks valimiste kohta desinformatsiooni levitada. See näib olevat mõeldud Trumpi kampaania õõnestamiseks, märkisid ametnikud. Samas on sihikule võetud ka Biden ja asepresident Kamala Harris, mis viitab laiemale erimeelsuste tekitamise ja Ameerika demokraatia diskrediteerimise eesmärgile.