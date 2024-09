Eduard Odinets: tööturu osapooled polnud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise plaani kaasatud, arutelud jätkuvad

Odinetsa sõnul tuli koosolekul välja, et põhiline reformi tegemise põhjus on riiklike vahendite kokkuhoid. „Kuigi kogu riikliku lepitaja büroo eelarve on 150 000 eurot. Ja kui me arvestame seda, et õiguskantsleril tuleks reformiga lisafunktsioonidega juurde veel kulusid, siis kokkuhoiud ikkagi väga suur poleks,“ sõnas Odinets. „Küsimus on selles, milline institutsioon lepitamise eest vastutab ja kas rahaline kokkuhoid on väärt kehtiva süsteemi lõhkumist,“ lisas ta.