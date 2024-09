Erakondade reitingud: sotside toetus on juba neli nädalat vähenenud

Suve lõpus languses olnud Isamaa toetus on esimesel sügiskuul kergelt tõusnud. Septembri jooksul on Isamaa toetus kasvanud 1,3 protsendipunkti võrra. Reformierakonna toetus on sel kuul püsinud pigem stabiilsena, ning vahe Isamaaga on praegu 10,1 protsendipunkti. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langes viimase nädala jooksul veel 1,1 protsendipunkti ning nelja nädala jooksul kokku 4,4 protsendipunkti võrra. Sotside ja Reformierakonna toetuste vahe on hetkel 5,4 protsendipunkti.