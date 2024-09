Ukraina sõdurid vallutasid tehase Harkivi oblastis, mis oli hõivatud Vene vägede poolt

Tehas, mille alla kuulub umbes 30 hoonet, oli Venemaa tugipunkt Harkivis alates maikuust. Vene vägede tõrjumine tehasest oli tõenäoliselt mõeldud näitamaks, et Ukraina ei loobu võitlusest hoolimata sellest, et on võrreldes Vene armeega vähem relvastatud ja mehitatud, vahendas AP.

„Inimesed on endiselt rusude all lõksus. Üks mitmekorruseline hoone sai otsetabamuse. Päästeoperatsioon jätkub,“ kirjutas piirkonna kuberner Oleh Sõnjehubov sõnumirakenduses Telegram.

„ÜRO Peaassambleel räägitakse palju ühistest jõupingutustest julgeoleku ja tuleviku nimel. Kuid me peame lihtsalt lõpetama terrori. Et meil oleks julgeolek. Et meil oleks tulevik. Meil ​​on vaja, et Venemaa peataks selle kuritegeliku ja provotseerimata agressiooni, mis rikub kõiki globaalseid reegleid,“ ütles Zelensky.