Ukraina sõnul on üle poole Venemaa relvade välismaalt tarnitud osadest pärit Hiinast

Hiina on võtnud käimasoleva sõja suhtes neutraalse hoiaku, kuid samaaegselt on riik süvendanud majandussidemeid Venemaaga. See on muutnud Hiina Moskva suurimaks kahesuguse kasutusega kaupade allikaks täiemahulise sissetungi ajal Ukrainasse, vahendas Kyiv Independent.