30 aastat „Estonia“ katastroofist: päästevestid, mis ei töötanud ja parved, mis avanesid tagurpidi

Estonialt pääsenud Indrek Pungar: „Ma ei ole kindel, et minu parves kõik ellu jäid. Osad inimesed olid juba loobunud… Parve sattudes esialgu mõtlesin, et nüüd ma olen pääsenud, kuid parves tuli elu eest ikka edasi võidelda. Öö oli tohutult pikk ja meri oli tohutult tormine. Parves olek ei tundunud pääsemisena.“

Tänapäevastel laevadel on kasutusel pealt kinnised päästepaadid, kuid nende veeskamise põhimõtted on jäänud põhimõtteliselt samaks: suure kreeni korral neid vette lasta ei saa.

Ohutusjuurdluse Keskuse laevaõnnetuste vanemuurija Tauri Roosipuu: „On kirjeldatud, et meeskonnaliikmed üritasid päästepaate veesata, aga ma ei tea, et nad oleks suutnud. Mida rohkem laev kreeni vajus, seda keerulisemaks see ka läks.“

„Paadid olid täiesti mõttetud. Neid saaks kasutada ainult juhul, kui laev upub nagu Titanic otse alla. Aga kui laev on kreenis Estonia oli, siis on paadid täiesti kasutud. Paat ei päästnud ühtegi inimest.“

„Päästevest oma põhiolemuselt pole palju muutunud. Nööride asemel on tulnud klamber. Vestid tehtud nüüd selliselt, et igaüks saab nad iseseisvalt ühe minutiga selga ning vette kukkudes süttib vestil ka tuluke. Parematel (ja ka kallimatel) vestid on ka poolpikad varrukad ja isegi kapuuts, sest enamjaolt oli Estonial merest leitutel surma põhjuseks just alajahtumine.“

Inimesed ei osanud neid õigesti selga panna ega korralikult kinnitada. Osad naisreisjad panid need mingil põhjusel valepidi selga, mis oleks tinginud selle, et vees oleks vest pööranud nad näoga vee alla. Aitasin neid kiiruga õiget pidi selga panna.“

Eelkõige tehti peale Estonia katastroofi rida konstruktiivseid muudatusi - vöör, visiiri disain, rambid, lisavaheseinad. Põhiline muudatus on see, et visiir, ramp ja lisavaheseinad ei tohi olla tehnoloogiliselt või disaini mõttes üksteisega seotud. Ühe vigastus ei tohi põhjustada teiste kahjustusi.

Tänapäevased päästeparved on kahepoolsed ning ükskõik, kumba pidi see vette satub, on see valmis inimesi peale võtma. Küll on nad aga endiselt kõrge äärega, mis tähendab seda, et sinna enda sisseubimiseks vajaksid inimesed eraldi koolitust. Meeskond koolituse saab, reisijad peavad lootma, et leidub piisavalt meeskonnaliikmeid, kes neid juhendada jõuavad.

Estonialt pääsenud Indrek Pungar: „Kogu vesi, mis laineharjalt tuli, langes parve ja katus kukkus sisse ja sellest parvest moodustus kauss, mis oli omakorda vett täis. Istusime rinnuni vees. Mingi hetk ma avastasin, et minu kõrval on parve põhjas auk. Panin sinna pöidla ette.“

„Estonia õnnetusest tulid ka lisapüstivuse nõuded, et see laev seisaks paremini püsti. Laeva veekindlateks sektsioonideks jagamine sai peale katastroofi suuremat tähelepanu ning tänapäeval on kasutusel põhimõtte: safe return to port ehk ohutult tagasi sadamasse. Tegelikult see peamine päästevahend õnnetuse korral peakski olema see laev ise,“ selgitab Roosipuu

Eesti päästekopterid 30 aastat tagasi: nulliseis

SIIS:

Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga juht Rain Jõeveer:

„Mis seis oli Eestis päästekopteritega Estonia katastroofi ajal? Seis oli väga lihtne. Estonia katastroofi ajal Eestis päästekopterid ei olnud. Oli nulliseis. Soomlased, rootslased olid need, kes abistasid. Nüüd siis, läbi selle, et Eesti pidi üle elama suure katastroofi, on meil nüüd kolm päästekopterit.“

NÜÜD:

Esimesed kopterid sai Eesti Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk 1995. aastal Saksamaalt annetusena. Need olid Nõukogude Liidus toodetud sõjaväekopterid Mi-8 ja saabusid meile kasutatuna. Nüüdseks on need erru saadetud ja Politsei- ja Piirivalveametil on kolm AgustaWestland AW139 mitmeotstarbelist kopterit, mis osteti aastatel 2007-2011 päris uuena. Kuid see ei tähenda, et igal ajahetkel ka kolm kopterit oleksid valmis merehädalistele appi sõitma.

Kolmest üks hoitakse kogu aeg püsti ja lennuvalmis. Ülejäänud kaks on pidevalt väiksemas või suuremas hoolduses.

Kopterite vintsid, konksud ja trossi - miks need kogu aeg katki läksid?

SIIS:

Rootsi kaitsejõude helikopteri Y64 aruanne, kirjutatud 10. oktoobril 1994: „Esimeses päästeparves, mida näeme, on üks elus inimene, üks inimene hoiab end parve küljes kinni ja üks surnu on parve triivankru külge kinni jäänud. Vintsime päästja alla ja ta alustab inimese üles toomist. Selle töö käigus puruneb päästetross.