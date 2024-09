Iisrael jätkab õhurünnakuid Liibanonis. Kümned tuhanded inimesed on oma kodudest lahkunud

ÜRO pagulasamet (UNHCR) hoiatas, et ümberasustatud inimeste arv Liibanonis on tõusuteel. Agentuuri pressiesindaja Matthew Saltmarsh kirjeldas ümberasustamist Liibanonis kui „äärmiselt murettekitavat“ ja „väga kaootilist“ olukorda.

„Inimeste ümberasustamise osas on tegemist kümnete tuhandete inimestega, kuid me eeldame, et need arvud hakkavad tõusma,“ ütles Saltmarsh briifingul.