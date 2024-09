Telegram muutis privaatsuspoliitikat. Platvorm hakkab ametiasutustele andmeid jagama

„Oleme teinud selgeks, et meie reegleid rikkujate IP-aadressid ja telefoninumbrid võib vastuseks kehtivatele juriidilistele taotlustele avalikustada asjaomastele asutustele,“ kirjutas platvormi tegevjuht Pavel Durov oma Telegrami kontol. Seni pidi Telegram avalikustama andmeid terrorismis kahtlustatavate isikute kohta ainult vastava kohtuotsuse alusel.

Muudatused tehti kuu pärast Durovi vahistamist Pariisis. Väideti, et Durovi platvorm osales ebaseaduslikus tegevuses ja keeldus ametivõimudega koostööd tegemast. Durov vabastati kautsjoni vastu ja ta ei saa Prantsusmaalt lahkuda.

Durov pälvis varasemalt tugeva toetuse parempoolsetelt sõnavabaduse pooldajatelt, sealhulgas sotsiaalvõrgustiku X-i omanikult Elon Muskilt, kuna ta keeldus pikalt andmast valitsusele juurdepääsu oma platvormi andmetele. Lubadus konfidentsiaalsusele on meelitanud Telegrami kasutama nii erinevaid kuritegelikke rühmitusi kui ka Venemaa ja Ukraina sõjaväelasi.

Vene päritolu tehnoloogiaettevõtja ütles Telegramis, et platvormi otsingufunktsiooni „kuritarvitati“ ebaseaduslike kaupade müümiseks. Ta lisas, et moderaatorite meeskond on viimastel nädalatel funktsiooni palju turvalisemaks muutnud.