Mugavustsoonist välja! Avasta Eestis pakutavad tasuta täiskasvanuõppe võimalused ja vii oma karjäär uuele tasemele

On palju räägitud, et kõikvõimalikel veebikoolitustel osalema nakatas inimesi üle maailma just COVID-19 ning sealt edasi tekkis inimestel selliste võimaluste kasutamiseks hea ja kasulik harjumus. 2023. aastal oli koolitustel osalejate arv 25–64 aastaste Eesti elanike seas Statistikaameti andmeil lausa rekordiline. See on märk, et Eestis on paindlikud ja oodatud võimalused oma teadmisi, oskusi ja vilumust ka hilisemas eas suurendada.