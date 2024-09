Sõel tööturul läheb aina tihedamaks? Tutvu tulevikuoskustega, mis aitavad sul oma positsiooni kindlustada ja edasi liikuda

Millised erialad on tulevikus tegijad?

Kindel karjäärivalik on OSKA uuringute järgi inseneeria, haridus ja tervishoid ning see prognoos on tehtud murranguliste tehnoloogiliste protsesside ja üleilmse kobarkriisi taustal. Järgmise kümne aasta vaates kasvab töökohtade arv Eestis eelkõige tehnilistel erialadel: tööstusinsenerid, mehhatroonikud, elektrikud, ehitusinsenerid ja -tehnikud. Tulevikku ulatuvad ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Paraleelselt on Eestis praegu väga olulised ka elualad, mis on seotud inimeste aitamise, nõustamise, õpetamise, hooldamise ja, ravimisega – ehk siis nii hariduses kui ka tervishoius ja sotsiaalhoolekandes eriala omandamine on tulevikuks hea valik. Veel üks valdkond, kus samuti tööd alati jätkub, on siseturvalisus, mida aitavad luua politseinikud, päästjad, turvatehnikud.

Üldoskused teevad sinust oodatud töötaja

Tööle kandideerijalt oodatakse üha enam mitte ainult digipädevust ja oma valdkonna arengute tundmist, vaid ka pehmete oskuste valdamist, nagu suhtlusoskus, erinevate kultuuride taju ja nendega kohanemine. Võtmetähtusega on inimese sotsiaalne intelligentsus, loov ja kriitiline mõtlemine. Eesti tööandjad peavad väga tähtsaks töötaja õppimisoskust, mille aluseks on uudishimu oma teadmisi pidevalt täiendada ja õpitut meelde jätta ning kasutada. Samuti on tähtis töötaja analüüsioskus ja oskus märgata võimalikku probleemi. Kasuks tuleb keskendumisvõime ja tähelepanelikkus, järjekindlus ülesande täitmisel ja lõpule viimisel. Tööandja hindab ka loovust, algatusvõimet ja võimet pakkuda välja uudseid lahendusi; samuti eeldatakse töötaja suutlikkust ootamatutes olukordades kiiresti reageerida, vanadest harjumustest loobuda ning vahelduvate-muutuvate tööülesannetega probleemivabalt toime tulla.