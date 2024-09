Multifilmi „Siil udus“ autor süüdistab Venemaa keskpanka ja Sojuzmultfilmi teose varguses

Venemaa keskpank esitles eile uut münti seeriast „Vene (Nõukogude) multiplikatsioonid“, mis on kujundatud „Siil udus“ ainetel. Multifilmi autor Norštein ütles meediale, et temalt ega tema naiselt Frantšeska Jarbussovalt selle kohta midagi ei küsitud ega teatatud neile mündi väljalaskmisest. Norštein süüdistas Sojuzmultfilmi juhti Juliana Slaštšovat, et viimane on kõigilt kinostuudio kunstnikelt õigused nende töödele ära võtnud, vahendab Meduza.