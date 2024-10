KUULA | Miks on töötajate ravikulude kindlustus kasulik nii tööandjale kui töötajatele?

Tööandja ravikindlustuse näol on tegemist kasuliku täiendusega riiklikule Tervisekassa süsteemile. Kuigi riiklik ravikindlustus katab inimeste põhivajadused enamjaolt ära, tuleb sel puhul paraku arvestada nii pikkade ooteaegadega kui ka mitmete arstide külastamisega enne terviseprobleemi tõelise tuumani jõudmist. Tööandja ravikindlustuse abil saavad töötajad eraarstide vastuvõtule, kus ooteajad on märkimisväärselt lühemad ning tervisehädadele lahenduse leidmine on seetõttu ka tunduvalt kiirem. Kui inimene saab ravi kiiresti, siis saab ta ka ruttu tööle naasta.

Hea on ka teada, et teenusele kehtib maksuvabastus kindlustusmaksetele kuni 400 eurot töötaja kohta aastas.

Kuna tööandja ravikindlustust pakuvad mitmed kindlustusseltsid, tasub tähelepanu pöörata teenuse lihtsusele ja kasutusmugavusele. Olulised märksõnad on siin digitaliseerimine ja automatiseerimine – mida vähem tööd peab inimene oma raviteenuse kompensatsiooni taotlemiseks tegema, seda mugavam on ka teenus. Näiteks on kindlustusseltsidel koostöölepingud eraravikliinikutega ja raviarveid on võimalik esitada mobiiliäpi teel.