Tallinn uuendab taas bussiliine: muudatused rakenduvad sügisesel koolivaheajal

Transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) rääkis, et kuigi liinivõrgu kaasajastamise esmased ettepanekud tuginesid andmepõhisele analüüsile, võeti lõplike otsuste tegemisel arvesse ka elanike tagasisidet. „Erinevalt eelmisest aastast, kus elanikud pandi lihtsalt fakti ette, oleme seekord inimesi protsessi aktiivselt kaasanud ja nende kommentaaridega arvestanud. Ligi 5000 inimest avaldas arvamust, lisaks toimusid arutelud kõikides linnaosades. See näitab selgelt, kui oluline teema on ühistransport. Saadud ettepanekuid arvesse võttes korrigeerisime mitmeid marsruute ning loobusime muudatustest, mis vajasid põhjalikumaid arutelusid,“ sõnas ta.