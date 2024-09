Julianna Jurtšenko asetäitjaks sai endine teenekas keskerakondlane Kätlin Pääro

Päärol on magistrikraad Tallinna Ülikoolist haldusjuhtimise erialal. Tema vastutusalaks Lasnamäel on sotsiaalküsimused ning kultuurivaldkond, samuti linnaosa hallatavate asutuste töö koordineerimine.

„Lasnamäe on väga mitmekesine ja kiirelt arenev piirkond, kus elab 120 000 inimest, väga erinevate murede ja ootustega. Oluline on, et sotsiaalküsimustes on linnaosa inimeste lähedal, paindlik ja toetav, pakkudes professionaalset nõu ja abi,“ sõnas Pääro ametisse astudes pressiteate vahendusel.