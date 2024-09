Harris süüdistab Trumpi abordipiirangutega seotud surmades

Viimasel ajal on hakatud üha enam rääkima, et novembri algul toimuvate USA presidendivalimiste tulemuse otsustavad sisuliselt kolm osariiki: Pennsylvania, Põhja-Carolina ja Georgia. Tihe rebimine on kõigis kolmes. USA valimisanalüüsiportaali FiveThirtyEight viimase küsitluste järgi juhib Harris Pennsylvanias 1,5%-ga, kuid Donald Trump on edukam lõunas. Tal on Georgias rivaali ees 1,4% edumaa, Põhja-Carolinas kõigest 0,5%-ne.