Ukraina presidendikantselei juht Jermak: Ukraina NATO-sse kutsumine on võiduplaani osa

„Meil peab olema edu lahinguväljal, et sundida Putinit vaenutegevust lõpetama. Me püüame väga kõvasti. Ilma laevadeta hävitasime me Musta mere laevastiku. Ilma ülekaaluta õhus peatasime me Venemaa edasiliikumise enamikul suundadel, sealhulgas Harkivis. Ilma hirmuta viisime me sõja Venemaale,“ ütles Jermak.