Vene kindralid ootavad pikisilmi mobilisatsiooni, kuid Kremlis peljatakse selle mõju nii rahva toetusele kui ka majandusele

Kogu tänavuse aasta on Venemaal levinud kuulujutud, et uus mobilisatsioonilaine tuleb pigem varem kui hiljem. Üheks teetähiseks peeti märtsis toimunud „presidendivalimisi“, seejärel augustis toimunud Ukraina sissetungi Kurski oblastisse ning nüüd Venemaa liidri Vladimir Putini eelmise nädala ukaasi, millega teatati Vene armee suurendamisest.

Lääne ja Vene allikate sõnul peavad relvajõud mobilisatsiooni vältimatuks, kuna uute rindelõikude avamine ja pidevad kaotused kulutavad vägesid hulgal, mida palgaliste sõdurite värbamine enam korvata ei suuda. Üheks selle viimaseks märgiks on sotsiaalmeediasse tilkunud andmed, et Venemaa on saatnud Vovtšanski ja Pokrovski alla sõdima kogu lennukikandja Admiral Kuznetsovi meeskonna. Marurahvuslikes sõjablogides kurdetakse, et jalaväerünnakule saadetakse ka raketi- ja drooniväelasi.