Pevkurit kahtlustati intervjuu käigus riigisaladuse avaldamises. Kapo lükkas kahtluse ümber

ERR-i andmetel tegi üks kaitseministeeriumi ametnik kapole avalduse Pevkuri 2. septembri Vikerraadio saates „Välistund“ öeldu kohta. Saates selgitas minister NATO kaitseplaane.

Pevkur ise ütles Delfile, et pole säärast saladust avaldanud. „Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna kinnitusel ei ole ma avaldanud riigisaladust ega salastatud välisteavet,“ sõnas ta napilt.

Intervjuu seda kohta, mille kohta ametnik avalduse tegi, Pevkur enda sõnul öelda ei saa. ERR-ile ütles minister, et ta aimab, mis intervjuule ametnik viitas, kuid kinnitas, et ta ei avaldanud toona tundlikku informatsiooni.

„Mina tean seda, et ma ei ole üheski intervjuus ühtegi punast dokumenti või riigisaladust avaldanud. Ma nii palju tean, jah, et midagi on uuritud,“ vastas Pevkur „Aktuaalse kaamera“ küsimusele, kas vastab tõele, et tema kohta on kapole kaebus esitatud.

„Aga ma tean ka seda, et kaitseministeeriumi julgeolekuosakond, kes otseselt selle eest vastutab, on öelnud, et mingit leket ei ole olnud. Minu jaoks ei ole siin teemat ja minu südametunnistus on loomulikult puhas,“ sõnas Pevkur ERR-ile.

Kapo: riigisaladust ei avaldatud

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul kinnitas, et kaitseministeeriumist laekus neile teavitus kahtlusest, et kaitseminister Hanno Pevkur võib olla ERR-i raadiosaates avaldanud riigisaladuse. „Kaitsepolitseiamet kontrollis teavitust järelevalvemenetluses ning võime kinnitada, et kaitseminister riigisaladust ei avaldanud,“ ütles Tuul.

Riigisaladuse avalikuks tulemise kahtluse tekkimise korral tulebki kapo pressiesindaja sõnul kohe ametit teavitada. „Tegemist on tavapäraste riigisaladuse kaitse protseduuridega, mida tulebki järgida,“ ütles ta.

Ka kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk kinnitas, et Pevkur ei avaldanud Vikerraadios salastatud infot.

„Kaitseministeeriumi julgeolekuosakond analüüsis seda ja saame kinnitada, et kaitseminister Hanno Pevkuri Vikerraadio saates „Välistund“ väljaöeldu ei olnud riigisaladus ega salastatud välisteave. Ei Eestile ega NATO-le pole saates väljaöelduga kahju tekitatud,“ ütles Kuusk.