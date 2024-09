Vene riigiduuma eelnõus nähakse „lastetuse propaganda“ eest ette kuni ligi 50 000 eurot trahvi

Selle küsimuse juurde naasti sel kuul. Föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko ütles 18. septembril, et on „childfree liikumise“ keelustamise poolt. Eile teatas Venemaa valitsus, et toetab põhimõtteliselt seda seaduseelnõu.