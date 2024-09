Iraani riiklikud häkkerid saatsid rootslastele 15 000 SMS-i

Mullu augustis pälvis Rootsi meedia tähelepanu, et inimesed kogu riigis said SMS-e, milles kutsuti koraanipõletajatele kätte maksma.

„Eeluurimine näitab, et see oli Iraani riik Iraani revolutsioonilise kaardiväe kaudu, mis pani toime selle andmekuriteo Rootsi ettevõtte vastu, millel on suur SMS-i teenus. Juurdluse käigus oleme me suutnud teha kindlaks selle tõsise andmekuriteo toime pannud Iraani häkkerite identiteedid,“ ütles vanemprokurör Mats Ljungqvist pressiteates.