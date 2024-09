Hartman vabastab ametist PTA peadirektori. Kirtsi: austan ministri nägemust, kuid ei pruugi nõustuda

Ametist vabastamise teade saadeti Kirtsile kirjalikus vormis ning initsiatiiv tuli tema sõnul selgelt ministri poolt. „Tegemist oli tema initsiatiiviga, tema nägemusega, mida ma austan, kuid ei pruugi sellega nõustuda,“ ütles Kirtsi Delfile.

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman tänas Urmas Kirtsit pressiteate vahendusel pühendumuse ja panuse eest. „Põllumajandusameti ja Veterinaar- ja Toiduameti ühendamisel on Urmas Kirtsi juhtimisel tehtud suur töö,“ sõnas Hartman.

„Ametil on oluline roll selles, et Eesti inimeste toidulauale jõuaks ohutu ja tervislik toit, et meie loomade heaolu ja tervis oleksid tagatud ning põllud ja taimed hoitud. Nüüd on asutuse juhtimisel vaja astuda järgmine samm, et seadusega asutusele pandud ülesanded oleks hästi täidetud ning amet pakuks kvaliteetseid teenuseid. Paremat korraldamist vajab toiduohutuse järelevalve ning suuremat tähelepanu loomade heaoluga seotud juhtumite menetlemine,“ rääkis ta.

Delfi uuris ministrilt, miks too Kirtsi ametist vabastada otsustas. Hartmani nõunik Kerttu Kaldoja sõnas vastuseks, et minister ei soovi otsust rohkem kommenteerida, kuid leping lõpetati ministri käskkirjaga enne tähtaega. „Kuna soovime säästa nii praegust juhti kui ka PTA-d, ei pea me praegu õigeks detailide avamist,“ lisas Kaldoja.

Urmas Kirtsi on olnud Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori ametis alates 1. jaanuarist 2021. Urmas Kirtsi sõnul on asutuse ühendamine olnud suur töö. „Viimased aastad on erinevate kriiside tingimustes olnud suureks väljakutseks ning piiratud ressursside tingimustes on asutuse ülesannete täitmisel antud endast parim,“ lisas ta.