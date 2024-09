Näitlejate liidu juht Reimo Sagor: kui riik meile vastu ei tule, muutub kultuur luksuseks

„Meie põhieesmärk on valitsusele selgeks teha, et me ei ole leppinud selle solidaarse kärpega,“ ütles Sagor. Tema sõnul on kultuurivaldkonda solidaarselt kärbitud aastast aastasse ja nüüd plaanitakse ka palgad külmutada. „Inflatsioon, maksud tõusevad, keskmine palk jookseb eest ära – olukord on väga halb,“ ütles teatriliidu juht.