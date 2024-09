FOTOD | Eesti teatriliit protestib Stenbocki ees kultuuritöötajate palga külmutamise vastu

Piketi põhjendusena toob teatrirahvas asjaolu, et kultuuritöötajate palgad on hoolimata arengukavast ja eesmärkidest igal aastal maha jäänud riigi keskmisest ning kõrgharidusega, spetsiifiliste erialaoskustega inimene peab saama õiglasemat palka.

Eesti Teatriliidu juhatuse esimehe Gert Raudsepa sõnul on kultuurivaldkond olnud aastaid vaeslapse osas. „Veidi enam kui 20 viimase aastaga on kultuuriministeeriumi eelarve suhtes riigieelarvesse kahanenud pea kaks korda – kultuuri on seeläbi kärbitud järjekindlalt. Samuti ei saanud me osa vahepealsest majandustõusust. Ikka leiti põhjuseid, miks ei peaks ka majandustõusu ajal, solidaarselt muu ühiskonnaga kultuuri rahastamist suurendama,“ kirjeldas Raudsep.