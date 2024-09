Valguse festivali juubel viib külastajad kuu peale

Tegevused Nõo vallas

Festivali raames on 2.–3. oktoobrini Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi külastuskeskuses üldhariduskoolide noortele suunatud kosmosevaldkonna karjäärinädal „Karjääriredel viib kosmosesse“. Astronoomia ja kosmos on teemad, millega on võimalik eri vanuses lapsi ja noori loodus- ja täppisteadusele lähemale tuua. Tartu Ülikooli kosmosekeskuse ehk Tartu observatooriumi ja Euroopa kosmosehariduskontorite võrgustiku (ESERO) korraldavad noortele erinevaid töötubasid, kus teadlased ja ettevõtjad tutvustavad töötubades kosmose- ja inseneeria valdkonna põnevaid võimalusi. Sündmus on eelregistreerimisega.