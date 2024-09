VIDEO ja FOTOD | Mart Maastik Hiina rahvuspüha vastuvõtul osalemisest: kui kutsutakse, siis viisakusest lähen

Delfi kirjutas septembris, et Hiinas käinud riigikogulased esitasid pärast reisi kaheldavaid seisukohti. Näiteks rääkis Maastik ETV „Aktuaalsele kaamerale“ , et Hiinas on 5% majanduskasv, kuigi eri väljaanded, nt Bloomberg ja Newsweek , on seadnud selle väite kahtluse alla.

Välisluureamet hoiatas oma tänavuses aastaraamatus, et Hiina on viimase aasta jooksul intensiivistanud Euroopa-suunalist mõjutustegevust. Kas Maastik suhtub siis sellistesse üritustesse mingi ettevaatlikkusega? „Loomulikult on mulle kõik see asi selge, see ei ole mulle mingi uudis. Alati tuleb käituda vastavalt sellele, milline meie riik on, millised on meie seadused, ja seda ma ka teen,“ lausus ta.