Vene lennuk tungis kolm korda Jaapani õhuruumi. Tokyo esitas „väga suure protesti“

„Me saime täna kinnituse, et Vene patrulllennuk Il-38 rikkus kolmel korral meie õhupiiri territoriaalvete kohal Hokkaido Rebuni saarest põhjas,“ ütles Kihara ajakirjanikele. „Õhupiiri rikkumine on äärmiselt kahetsusväärne ning täna esitasime me Venemaa valitsusele diplomaatiliste kanalite kaudu väga tõsise protesti ja õhutasime neid tugevalt selle kordumist ära hoidma.“